Чому росія тримає у повітрі Міг-31 так довго і чи можна обійтися без тривог

Чому росія тримає у повітрі Міг-31 так довго останнім часом, і чи можна в Україні обійтися без тривог. На ці питання відповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Повітряні тривоги в Україні, оголошені через зліт російського МіГ-31, останнім часом стали тривати значно довше – по три і більше годин. При цьому переривається навчання у школах, у багатьох містах зупиняється транспорт тощо.

Багатьох цікавить питання, чому росія тримає у повітря Міг-31 так довго і чи можна обійтися без тривог

Чому росія тримає у повітря Міг-31 так довго

Все через те, що ворожі війська здійснюють дозаправлення цього винищувача в під час його польоту.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, тривалість повітряних тривог через зліт МіГ-31 стала більшою, бо літак дозаправляється в повітрі. Зокрема, до таких дій ворог вдавався неодноразово.

Сьогодні вона була коротша, вчора довше. Вони дозаправляють літаки в повітрі, прекрасно знаючи, що у нас буде тривога, – сказав Ігнат

При цьому він зауважив, що МіГу не потрібно дозаправлятись в повітрі, щоб атакувати Україну.

Він же не летить на великі дистанції. У них є три аеродроми базування – “Саваслейка”, “Ахтубінськ” і “Моздок” біля Махачкали. Вони недалеко від України – злетів, запустив “Кинджал” і сів, по великому рахунку. Але вони роблять ось такі польоти: 20-30 хвилин – це зліт, посадка, півтори години – відпрацювання пального в штатному режимі. А коли 3 і більше годин – це йдуть дозаправки в повітрі як елемент підготовки, – пояснив Ігнат

Таким чином росіяни прекрасно розуміють, що Україна в напівдепресивному стані, коли у нас не працюють школи, підприємства, організації. І це впливає на нашу економіку безумовно.

Чи можуть військові можуть визначити – це бойовий зліт або тренування?

У нас є дані нашої розвідки. Є дані наших партнерів про те, що злітає МіГ. Якщо вони злітають за 100 кілометрів на північ, ми ж це не бачимо, ми отримуємо інформацію, у нас є різні джерела інформації щодо зльоту цього МіГу, – розповів Ігнат

Він зазначає, якщо є підтвердження, що злетів порожній МіГ і перебазувався – це одне питання. Або якщо точно є дані, що він злетів без ракети підвішеної, то тоді тривогу не будуть оголошувати й навпаки.

Буває, ще є інформація, що він летить вже з ракетою, тоді звісно ми маємо повідомляти про це. Ми маємо різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, тоді нічого не оголошуємо. Так само як зльоти МіГ-31БМ, які стоять в “Бельбеку”. Вони не є носіями “Кинджалів”, – додає Ігнат.

Чи можна обійтися без тривог?

На питання, чи можна переглянути підхід до оголошення повітряних тривог речник Повітряних сил ЗСУ відповів коротко, зазначивши, що це не є компетенцією військових.

Рівень тривог – це не компетенція військових, – сказав Ігнат

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