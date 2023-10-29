Росія продовжує атакувати Україну з повітря, проте тактика дещо змінилась. Зокрема, ворог перестав використовувати стратегічну авіацію для ударів. Про це в ефірі телемарафону повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

Чому росія не використовує ракети Х-101 під час обстрілів України

Ігнат вважає, що росія хоче поновити свої записи високоточної зброї. За його словами, можна робити припущення, коли саме країна-агресорка зможе відновити свій ракетний потенціал.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

“А ракета Х-101, за заявами окупантів, може здолати 5500 кілометрів. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені”, – констатував Ігнат.

Ігнат назвав засоби протидії російським керованим авіабомбам:

Російські окупанти стали інтенсивніше атакувати територію України керованими авіабомбами, які досить важко збивати. Наразі найбільше потерпає Херсонська область, по якій росіяни запустили свої перші розроблені авіабомби.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, протидіяти російським керованим авіабомбам може достатня кількість систем ППО великого радіуса дії – зенітно-ракетні комплекси Patriot або SAMP/T могли б забезпечити контроль дальності до 100 кілометрів на окупованих територіях, з яких завдаються удари.

Наразі Україна немає необхідної кількості засобів захисту, які могли б вплинути на застосування росією авіабомб. Однак українські військові намагаються на них впливати засобами радіоелектронної боротьби.

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