Росія продовжує атакувати Україну з повітря, проте тактика дещо змінилась. Зокрема, ворог перестав використовувати стратегічну авіацію для ударів. Про це в ефірі телемарафону повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.
Чому росія не використовує ракети Х-101 під час обстрілів України
Ігнат вважає, що росія хоче поновити свої записи високоточної зброї. За його словами, можна робити припущення, коли саме країна-агресорка зможе відновити свій ракетний потенціал.
Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.
“А ракета Х-101, за заявами окупантів, може здолати 5500 кілометрів. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені”, – констатував Ігнат.
Ігнат назвав засоби протидії російським керованим авіабомбам:
- Російські окупанти стали інтенсивніше атакувати територію України керованими авіабомбами, які досить важко збивати. Наразі найбільше потерпає Херсонська область, по якій росіяни запустили свої перші розроблені авіабомби.
- За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, протидіяти російським керованим авіабомбам може достатня кількість систем ППО великого радіуса дії – зенітно-ракетні комплекси Patriot або SAMP/T могли б забезпечити контроль дальності до 100 кілометрів на окупованих територіях, з яких завдаються удари.
- Наразі Україна немає необхідної кількості засобів захисту, які могли б вплинути на застосування росією авіабомб. Однак українські військові намагаються на них впливати засобами радіоелектронної боротьби.
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