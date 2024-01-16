«Катастрофічний провал» – що говорять росіяни про збиття А-50 над Кирилівкою

Що говорять росіяни про збиття А-50 над Кирілівкою та пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М, проаналізували експерти з американського інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

ISW зібрав основні версії росіян, що могло статися с літаками.

Що говорять у РФ про збиття А-50 та Іл-22М

В російському інформаційному просторі в основному заперечують, що ЗСУ збили літак А-50, та стверджують, що літак-розвідник був знищений “дружнім вогнем” протиповітряної оборони Росії.

В ISW зазначають, що літак А-50 використовується для координації дій авіації та, можливо, протиповітряної оборони.

“Твердження про те, що ППО Росії його збила, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою”, — додають аналітики

Російське джерело, яке спеціалізується на авіації, звинуватило командирів армії РФ, які, на його думку, не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. У звіті ISW зазначають, що нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в ППО.

За словами експертів, його досвід роботи у сфері протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб війська Росії не збивали власні літаки.

Тим часом інше російське джерело стверджує, що у РФ створили фейк про збиття літака силами ППО з ціллю запевнити пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями безпечні, а причиною інциденту була лише людська помилка.

“Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними”, — зазначають аналітики ISW

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збитий літак, і порекомендував журналістам уточнити інформацію про це в Міністерстві оборони Росії.

Знищення російських літаків А-50 і Іл-22М в Україні – що про це відомо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22М РФ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що це помста росіянам за Дніпро, де саме 14 січня вшановували пам’ять загиблих рік тому людей у багатоповерхівці, куди влучила ворожа ракета.

Відомо, що російський літак А-50 здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

За словами головного розвідника України Кирила Буданова, у Росії залишилося всього 8 таких літаків у робочому стані.

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