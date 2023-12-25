У росії вдруге заочно заарештували Буданова – у чому обвинувачують керівника ГУР

Басманний райсуд Москви ухвалив рішення про заочний арешт голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Про це повідомляється в телеграм-каналі Московських судів загальної юрисдикції, передає НСН.

У росії вдруге заочно заарештували Буданова

Як зазначається, Буданова «обвинуватили» за двома статтями: теракт групою осіб із значними збитками (пункти «а» і «в» частини 2 статті 205 КК) та теракт групою осіб (пункт «а» частини 2 статті 205 КК). Такі ж статті називав у жовтні Слідчий комітет РФ, звинувачуючи Буданова у причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально належить до справ, які веде головне слідче управління СК.

Цей заочний арешт став для Буданова вже другим. У квітні 2023 року його заочно заарештував Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту. Тоді про арешт просила ФСБ. У цій справі Буданова обвинувачують у створенні терористичної спільноти, теракті, скоєному групою осіб, зберіганні зброї та вибухівки.

Одночасно з Будановим у Басманному суді заочно заарештували перелічених у тому ж жовтневому прес-релізі СКР командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-Морських сил Олексія Неїжпапу (раніше вже заочно заарештований за клопотанням МВС) і командира апаратів ВПС Сергія Бурденюка.

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