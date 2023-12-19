Мертвого Іллю Киву викликали у Личаківський суд. На сайті Офісу генерального прокурора з’явилася повістка про виклик колишнього народного депутата від забороненої «Опозиційної платформи — За життя», зрадника Іллі Киви. Однак відомо, що він був ліквідований. Появу повістки помітили журналісти hromadske, передає НСН.

У документі вказана дата його створення — 13 грудня цього року. Киву викликають у Личаківський районний суд Львова як обвинуваченого у кримінальному провадженні на 27 грудня 2023 року.

Мертвого Іллю Киву викликали у Личаківський суд

За що судили Киву

Ексдепутата Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду та посягання на територіальну цілісність України. Вирок виніс Личаківський райсуд Львова, який розглядав справу заочно.

Суд визнав Киву винним за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації;

ч. 1 ст. 111 — державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;

ч. 2 ст. 436-1 — публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади;

ст. 436 — публічні заклики до агресивної війни.

Ліквідація Кива

У підмосковному селі Супонево Одинцовського району 6 грудня знайшли мертвим Іллю Киву — колишнього народного депутата України, який підтримав окупантів та з часу повномасштабного вторгнення переховувався на території рф.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що це спецоперація СБУ. Як зазначається, його застрелили зі стрілецької зброї. Згодом російські слідчі підтвердили, що на тілі ексдепутата виявили два отвори від куль, його вбили під час прогулянки у лісі, куди Кива ходив записувати свої пропагандистські ролики.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в етері телемаратону «Єдині новини» підтвердив смерть ексдепутата України коротким: «Кива — все». Він додав, що «така доля чекає на кожного зрадника України, а також посіпак путінського режиму».

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