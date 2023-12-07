Смерть Киви: навіщо він пішов до лісу і що розповіла його співмешканка (фото)

Смерть Киви вже підтвердили у росії офіційно. Там триває розслідування. А українські спецслужби взяли на себе відповідальність за ліквідацію зрадника. НСН розповість, що відомо про цю резонансну подію.

Як повідомляють російські ЗМІ, Кива побоювався, що його ліквідують. Саме тому переїхав жити в котедж на території готелю Велич у Підмосков’ї близько 3 місяців тому. Місце проживання приховував, а нещодавно став скаржитися друзям на стеження.

Незважаючи на це, щодня він здійснював прогулянку лісопарковою зоною. Там на нього й чекав учора кілер. Незважаючи на поранення в голову, Кива зміг дійти до території Велича, де впав у сніг та помер.

Також джерела повідомляють, що Ілля Кива активно користувався послугами ескортниць, деякі з яких у нього затримувалися.

Навіщо Кива пішов до лісу

Зараз слідчі посилено допитують подругу, яка жила з Кивою останнім часом. Вона і розповіла, що вчора екс-нардеп пішов далеко до лісопаркової зони, аби записати відеоролик для свого каналу. Він зазвичай робив такі відео у глухих місцях лісопарку, аби не можна було визначити місце його перебування. Кілер, який вів спостереження за зрадником, вирішив, що це слушний момент для нападу.

Ось так Кива записував свої пропагандистські відео у лісі.

Генеральний директор заміського клубу Велич Юлія Синіцина розповіла, як виявили тіло Киви. За словами менеджера, про знайдений труп їй повідомив місцевий житель. Жінка одразу побігла до місця події, де разом з іншими працівниками вони оглянули тіло, зрозуміли, що це вбитий Кива – багато хто знав його в обличчя, бо він був у готелі постояльцем, а більшість знає його за виступами на пропагандистських телепередачах. Про знахідку одразу повідомили у поліцію.

За словами Синіциної, на територію заміського клубу може зайти будь-хто – вона не закрита, хоч і мінімально охороняється співробітниками. Найпростіший номер класу ‘Стандарт’ коштує у клубі від 10 тисяч рублів за добу. Багато номерів заброньовані і в них проживають інші постояльці, які на момент вбивства знаходилися на території парку. Також працюють ресторани та спа-комплекси, Гендиректор запевняє, що ніхто до приміщення, де жив Ківа, не заходив і порядок речей там зберігся.

Співробітники російських спецслужб зараз вивчають списки пасажирів московських аеропортів. Особлива увага приділяється аеропортам “Шереметьєво” і “Внуково” – саме вони найближче розташовані до заміського готелю, де було вбито Киву.

За однією з версій, нападник міг спробувати полетіти з Росії на одному з найближчих рейсів.

Відео з місця ліквідації Киви:

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