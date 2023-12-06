Убили Киву: у лісі Підмосков’я знайшли його тіло – росЗМІ

Убили Киву. У лісі Підмосков’я знайшли його тіло. Про це повідомляють росЗМІ, зокрема видання База, передає НСН.

У Підмосков’ї виявлено тіло екс-депутата Верховної Ради, зрадника Іллі Киви. За попередніми даними, його було ліквідовано.

Труп Киви знайшли лежачим в снігу в селі Супоневе, на території готелю Велич Country Club. У Киви була видна рана в районі скроні та шишка на голові.

Тіло Іллі Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години. Його знайшла співробітниця готелю, у якому він останнім часом постійно жив. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.

Зараз на місці працюють співробітники поліції та російських спецслужб.

Джерела ВВС Україна у правоохоронних органах повідомляють, що це була спецоперація СБУ.

Згодом речник Головного управління розвідки МО України Юсов підтвердив смерть Киви

Зазначимо, що ще сьогодні вранці зрадник Кива закликав Зеленського до самогубства.

Також зазначимо, що Кива передчував свою сумну долю. А точніше розумів, яка доля може чекати зрадника.

Нагадаємо, Іллі Киві Україні пред’явлено звинувачення у держзраді, замаху на територіальну цілісність, незаконне поводження зі зброєю, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганди війни. Він виїхав із України до Росії за місяць до початку повномасштабного вторгнення.

У 2014 році Кива перебував у «Правому секторі» та брав участь у бойових діях на Донбасі.

Ще новини України і світу: У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція – низка міст залишилася без світла, води і зв’язку