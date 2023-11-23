У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція – низка міст залишилася без світла, води і зв’язку

У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція. Після чого розпочалася пожежа. У мережі публікують відео інциденту, передає НСН.

Яскраві спалахи в небі та звуки вибухів над підмосковним Литкаріним в районі розташування електропідстанції.

Очевидці повідомляють, що приблизно о першій ночі побачили яскраве сяйво в небі і почули свист, дзижчання, ніби ультразвук з боку електропідстанції.

Після цього декілька населених пунктів залишилися без води, світла та зв’язку.

Частину електропостачання вже відновлено.

У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція: відео

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