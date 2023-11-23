У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція – низка міст залишилася без світла, води і зв’язку

У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція. Після чого розпочалася пожежа. У мережі публікують відео інциденту, передає НСН.
Яскраві спалахи в небі та звуки вибухів над підмосковним Литкаріним в районі розташування електропідстанції.
Очевидці повідомляють, що приблизно о першій ночі побачили яскраве сяйво в небі і почули свист, дзижчання, ніби ультразвук з боку електропідстанції.
Після цього декілька населених пунктів залишилися без води, світла та зв’язку.
Частину електропостачання вже відновлено.
У Підмосков’ї вночі раптово вибухнула підстанція: відео
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