Мешканці багатьох областей сьогодні увечері побачили яскраво-червоне небо. Як стало відомо, це було північне сяйво «Аврора» над Україною 5 листопада, передає НСН.

Українці масово публікують в Телеграм-каналах фото неймовірної краси.

Ймовірною причиною виникнення аврори може бути дуже сильний геомагнітний шторм.

«Аврору» побачили на Київщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, в Дніпропетровській, Запорізькій областях тощо.

У цього явища є кілька назв – полярне сяйво, північне сяйво (Aurora Borealis), південне сяйво (Aurora Australis), аврора (Aurora).

Це атмосферне оптичне явище, світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфери планети, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру.

Полярні сяйва спостерігаються на високих широтах обох півкуль навколо магнітних полюсів Землі.

Основними елементами в нашій атмосфері є кисень та азот. Від того, який саме елемент «збуджується» і на якій висоті залежить колір сяйва.

Відомі кольори – червоний (наприклад, так світиться кисень на висотах 200—400 км), зелений, ультрафіолетовий, фіолетовий. Але кожне сяйво має свою неповторну гамму через відмінності хімічного складу атмосфери та конкретні погодні умови.

Всупереч загальноприйнятій думці, сяйва навесні та восени виникають частіше, ніж взимку та влітку. Пік припадає на періоди весняного та осіннього рівнодення.

Північне сяйво «Аврора» над Україною 5 листопада – фото

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