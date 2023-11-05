Негода у Києві 5 листопада: сталося підтоплення, є постраждалий

Негода у Києві 5 листопада вже наробила лиха. Мешканців попереджають, що сьогодні в столиці очікуються несприятливі погодні умови протягом усього дня. Прогнозується помірний, місцями значний дощ і пориви вітру 17-22 м/с. Повідомляють про перший рівень небезпечності.

Негода у Києві 5 листопада: наслідки станом на ранок

В КМВА інформують про наслідки негоди у Києві станом на ранок 5 листопада, передає НСН.

Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста.

В Святошинському районі:

вул. Стеценка (ліквідується);

проспекту Курбаса (ліквідовано);

вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

бул. Академика Вернадского,(ліквідовано).

В Оболонському районі:

вул. Казанська (ліквідується).

В Дарницькому:

вул. Ташкенська (ліквідується);

вул. Переяслівська (ліквідується).

Крім того, в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.

Щодо інформації по постраждалих – зараз відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.

Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває, – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

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