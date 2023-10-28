Шалений вітер у Києві зриває дахи і валить дерева: є жертви (фото)

Шалений вітер у Києві зриває дахи і валить дерева 28 жовтня. Негода вже встигла наробити біди. Мешканців просять бути обережними, адже така ситуація в столиці і Київській області збережеться до кінця доби. Тут оголошено помаранчевий рівень небезпечності через сильний вітер, передає НСН.

Станом на 12:30 відомо про двох загиблих у Києві. Це чоловіки віком 65 і 35 років. 7 жителів столиці отримали травми й переломи. П’ятеро – госпіталізовані. Двоє отримали допомогу на місці. Одна жінка отримала важку травму хребта.

Сильні пориви ураганного вітру вже наробили лиха в місті. Внаслідок падіння дерева одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще одна отримала важку травму хребта.

В усіх районах міста зафіксовані випадки падіння зламаних сильним вітром гілок та дерев на авто. Шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу.

На Київщині через негоду пошкоджені 108 ліній електропередач та понад 2700 трансформаторних підстанцій.

Зазначається, що внаслідок буревію знеструмлені 88 353 абоненти в області. Найбільше постраждали Обухівський, Фастівський та Бучанський райони.

Через негоду «ДТЕК» перевів фахівців у посилений режим. Енергетики працюють у такому режимі ще з ночі.

Поліція Києва радить мешканцям дотримуватися простих правил безпеки:

намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

ДСНС попереджає, що до кінця дня 28 жовтня у Києві та області будуть пориви вітру 25-28 м/c. Це ІI рівень небезпечності, помаранчевий.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.Також при падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103»

За даними МВС, через негоду сьогодні зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше – на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

Шалений вітер у Києві зриває дахи і валить дерева: фото

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