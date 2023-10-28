Шалений вітер у Києві зриває дахи і валить дерева: є жертви (фото)

Шалений вітер у Києві зриває дахи і валить дерева 28 жовтня. Негода вже встигла наробити біди. Мешканців просять бути обережними, адже така ситуація в столиці і Київській області збережеться до кінця доби. Тут оголошено помаранчевий рівень небезпечності через сильний вітер, передає НСН.
Станом на 12:30 відомо про двох загиблих у Києві. Це чоловіки віком 65 і 35 років. 7 жителів столиці отримали травми й переломи. П’ятеро – госпіталізовані. Двоє отримали допомогу на місці. Одна жінка отримала важку травму хребта.
Сильні пориви ураганного вітру вже наробили лиха в місті. Внаслідок падіння дерева одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще одна отримала важку травму хребта.
В усіх районах міста зафіксовані випадки падіння зламаних сильним вітром гілок та дерев на авто. Шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу.
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На Київщині через негоду пошкоджені 108 ліній електропередач та понад 2700 трансформаторних підстанцій.
Зазначається, що внаслідок буревію знеструмлені 88 353 абоненти в області. Найбільше постраждали Обухівський, Фастівський та Бучанський райони.
Через негоду «ДТЕК» перевів фахівців у посилений режим. Енергетики працюють у такому режимі ще з ночі.
Поліція Києва радить мешканцям дотримуватися простих правил безпеки:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
ДСНС попереджає, що до кінця дня 28 жовтня у Києві та області будуть пориви вітру 25-28 м/c. Це ІI рівень небезпечності, помаранчевий.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.Також при падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103»
За даними МВС, через негоду сьогодні зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше – на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.
Шалений вітер у Києві зриває дахи і валить дерева: фото
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