Через негоду в Україні 28 жовтня затримуються потяги: де відстежувати рух

Через негоду в Україні 28 жовтня затримуються потяги. Про це повідомили в Укрзалізниці в суботу, передає НСН.

Зазначається, що стихія вирує сьогодні на більшості території України. Але поїзди продовжують рух.

Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів: так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.

Через це виникла низка суттєвих затримок, за якими можна в онлайн-режимі слідкувати на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Пасажирів цих рейсів просять інформувати провідників та стюардів щодо необхідних пересадок.

Наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани. Крім того, нагадуємо всім зустрічаючим та проводжаючим, що дізнатися час та колію прибуття або відправки можна безпосередньо у застосунку та чат-ботах у розділі “онлайн-табло”, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці

Тут додають, що у Києві попри шквальний вітер, що примудрився пошкодити накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.

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