Негода в Україні сьогодні вбила 3 людей, і ще 10 травмовано – ліквідація наслідків триває

Негода в Україні сьогодні вбила 3 людей, і ще 10 поранено, повідомляють у ДСНС ввечері 28 жовтня, передає НСН. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди та моніторинг ситуації на території України

Рятувальниками ДСНС здійснено 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

Всього внаслідок негоди загинуло 3 особи та травмовано 10 людей.

До робіт залучено понад 1 тисячу рятувальників та 260 од. техніки.

Оперативними групами ДСНС в областях проводиться моніторинг наслідків негоди.

Станом на вечір на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях, а саме:

Київська,

Полтавська,

Житомирська,

Чернігівська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Рівненська,

Львівська,

Донецька,

Харківська,

Івано-Франківська,

Вінницька.

До відновлення електропостачання залучено бригади Укренерго.

Негода в Україні сьогодні: фото від ДСНС

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