Прогноз погоди на листопад – коли чекати на морози і сніг

Прогноз погоди на листопад – що прогнозують синоптики на останній місяць осені, якою буде погода у різних регіонах України.

Листопад для багатьох українців – найнеприємніший місяць року: вже не осінь, ще не зима, погода похмура, дощ – не дощ та сніг – не сніг, під ногами – то ковзанка, то бруд. З кожним днем сонце встає все пізніше, а сідає все раніше, та й то його майже не видно з-за хмар. Від сходу до заходу світила вже минає менше 10 годин на добу.

Прогноз погоди на листопад-2023

Якою буде погода на кожен день у листопаді? Як передає НСН, ТСН.ua порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: зими не чекаємо

Як розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, середньомісячна температура у листопаді буде близькою до кліматичної норми, на відміну від вересня і жовтня – тоді на 1,5-2 градуси вище норми. Середня місячна температура у листопаді передбачається 2-7 градусів тепла, це на 6-10 градусів холодніше, ніж у жовтні.

Анатолій Прокопенко уточнив, що листопад – перехідний місяць від осені до зими, настає час передзим’я. Воно починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження.

“Зазвичай на більшій частині території України холоднішає нижче +5 у першій декаді листопада, на півдні – у другій декаді, у північно-східних областях – наприкінці жовтня, – говорить Анатолій Прокопенко. – Але цього року навіть на півночі країни перехід через +5 градусів відбудеться також у першій декаді листопада. Температура знижуватиметься поступово різких переходів від тепла до холоду не чекаємо. У другій половині місяця можливі невеликі морози через надходження холодного повітря з півночі. До 10 листопада сніг малоймовірний, надалі через мінусові температури на півночі України сніг можливий, але дуже незначний, як кажуть, пролітання окремих сніжинок, не більше”.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Карпатах – 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині – 13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму до 29 градусів тепла.

Місячна кількість опадів у листопаді очікується 34-65 мм, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, у північно-східних областях 28-32 мм, що менше за норму.

Тобто нинішній листопад прогнозується холодним, але більш сухим, ніж звичайно.

Погодні сайти: буде місяць контрастів

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад в Україні сміливо можна назвати місяцем контрастів. В усіх областях перша його половина очікується теплою і без значних опадів, а друга половина навпаки – холодною, з дощами, снігом, морозами і так далі. Проте не вся – ближче до грудня трохи потеплішає,

Захід

Для жителів західних областей – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – місяць розпочнеться з сильних злив. Тому 1-2 листопада з дому краще не виходити без парасольки та водонепроникного взуття. Однак цілих два тижні буде тепло: вдень +13-17 градусів, вночі +7-10. Дощі швидко припиняться скрізь, крім Закарпаття, де вони поливатимуть майже всю першу декаду. Та вже з 14-15 числа різко похолодає до -5 градусів удень і 12-15 градусів морозу вночі. Така температура протримається понад тиждень і супроводжуватиметься майже щоденними дощами з мокрим снігом. З 23-25 листопада снігопади посиляться але поступово теплішатиме: денна температура підвищиться до -2-4 градусів, а на Закарпатті, Буковині та Хмельниччині навіть до нуля. Така погода триматиметься до початку грудня.

Північ

У північні області – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська – також 1-2 листопада завітають дощі, однак чим далі на схід, тим вони очікуються меншими. Сильно дощитиме майже два тижні лише на Волині та Рівненщині, в інших областях це швидше буде не дощ, а мжичка, а сумчани взагалі зможуть обійтися без парасольок. Буде досить тепло, вдень +10-14 градусів, вночі +6-8, але похмуро. Морози до -5 градусів удень і -15 уночі прийдуть 13-14 листопада і затримаються на тиждень. Потім потепліє, піде дощ з мокрим снігом, а 23-25-го можливий навіть справжній сніг, який на кілька днів укриє землю. Втім, за кілька днів потеплішає, а денна температура підвищиться до -2-3 градусів. Також очікується мокрий сніг.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області – місяць також розпочнеться з дощів, та випаде їх набагато менше, ніж на заході та півночі. Найменше вологи, як і тепла, перепаде у перші два тижні листопада черкащанам і полтавцям. Тут денна температура не перевищить +12 градусів, нічна +6. В інших трьох областях удень очікується до +15, вночі до +9. Морози до -10 градусів з снігом прийдуть у центр країни також з 14-15 числа і затримаються аж до 27-го. Найбільше “пощастить” полтавцям: тут з 18 по 21 листопада прогнозуються нічні морози до -20 градусів. А 22-25 листопада повалить сніг. До -10-12, але без значного снігу очікується на Дніпропетровщині. Під кінець місяця потепліє до 1-3 градусів морозу вдень та періодично випадатиме сніг аж до грудня.

Схід

Східні області виявляться в листопаді найсухішими і найхолоднішими. На Харківщині, Донбасі, Луганщині у першій половині місяця опадів майже не буде, а денна температура +15-17 градусів протримається лише кілька перших днів листопада, надалі не вище +12, а в основному +8-10. З 14-15 числа температура знизиться вдень до +1 градуса і нижче, місцями вночі до -15 градусів, на Луганщині навіть до -20, а з неба посиплеться сніг. Луганська і Донецька області виявляться і найбільш засніженими: з 14 по 30 листопада лише шість днів прогнозуються без снігу.

Південь

У трьох південних областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, а також у Криму півмісяця буде сонячно і тепло: вдень +18-20 градусів, вночі +8-12 і практично без опадів. У Запорізькій області прохолодно стане вже з 4 листопада, вдень не вище +10, вночі +3-5 градусів. Ця область найбільш потерпатиме і від морозів: 21 листопада можливий сніг, в 22-го – нічний мороз до -20 градусів. В інших областях, куди негода також прийде 14-15 листопада, можуть бути нічні морози до -14 градусів градуси, удень -3-5 градусів. Та найгірше, що майже щодня до кінця місяця прогнозується сніг, сильний сніг або дощ з мокрим снігом. Ближче до грудня температура вдень підвищиться до 1-3 градусів морозу, вночі до -5-7. Лише Криму навіть уночі весь місяць очікується “плюс”, дощі через день-два і ніякого мокрого снігу.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів помітно відрізняються: інтернет-синоптики обіцяють українцям значно екстремальніші погодні умови, ніж фахівці служби погоди.

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