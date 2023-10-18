Українцям розповіли про вихідні і святкові дні в листопаді-грудні 2023 року. Чи будемо додатково відпочивати розповідає НСН

У зв’язку з воєнним станом в Україні до перемоги скасовані додаткові вихідні на державні чи релігійні свята окрім Різдва, Великодня та Трійці.

Про це пише “Апостроф”.

Тому українці відпочивають зараз лише під час відпустки чи традиційних вихідних, як правило, у суботу-неділю.

Вихідні і святкові дні в листопаді-грудні 2023 року – скільки відпочиватимуть українці

Свята в листопаді 2023 року

1 листопада – Міжнародний день вегана;

3 листопада – День ракетних військ і артилерії України;

4 листопада – День залізничника;

9 листопада – День української писемності та мови;

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;

17 листопада – Міжнародний день студентів;

19 листопада – Міжнародний день чоловіків;

21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ;

25 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів

Свята в грудні 2023 року

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

5 грудня – День працівників статистики;

6 грудня – День Збройних Сил України;

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні;

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;

22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України;

24 грудня – День працівників архівних установ України;

25 грудня – Різдво Христове;

28 грудня – Міжнародний день кіно.

Варто пам’ятати, що через воєнний стан в країні змінилася й норма робочого часу. При п’ятиденному робочому тижні з понеділка по п’ятницю з 8-годинним робочим днем тепер 22 робочих днів, а розрахункова норма робочого часу 176 годин. При шестиденному 40-годинному робочому тижні з одним вихідним днем у неділю тепер 26 робочих днів, а розрахункова норма робочого часу 174 години.

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