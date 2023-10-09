День Святого Миколая – релігійне свято, яке відзначається в православних і католицьких церквах різних країн світу. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися і улюбленої події всіх дітлахів. Про це пише ТСН, передає НСН.

День Святого Миколая у 2023 році: коли його святкуватимуть в Україні

Тепер українці будуть святкувати День святого Миколая 6 грудня (замість 19 грудня, як було раніше). 2023 року цей день випадає на середу. Тож святий відвідає домівки українців та покладе свої подарунки дітям під подушки в ніч проти середи. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні.

Історія Дня святого Миколая: звідки прийшов святий

Згідно з церковними переказами, святий Миколай був реальною людиною, яка народилася приблизно між 270 та 286 роками в місті Патарі, що на півострові Лікія (нині Туреччина). Його батьки, Феофан і Нонна, були заможними людьми, справжніми християнами. Саме тому від самого народження вони ростили сина в релігійній атмосфері, охрестивши відразу, що в ті часи було рідкістю.

Миколай виріс аскетичним та досить щедрим чоловіком, який намагався допомагати всім, хто цього потребував. В дорослому віці він переселився в місто Мира, де вирішив присвятити себе наукам. Але саме там його дядько, який був єпископом, висвятив племінника у священники. Незабаром після досягнення повноліття Миколая залишився без батьків. Весь свій спадок він витратив на допомогу біднякам, приносячи до їхніх будинків іграшки, теплі речі тощо.

Всі свої справи Миколай робив таємно, але якось городянам все ж вдалося його вистежити. Дізнавшись, хто робить всі ці добрі вчинки, люди вирішили, що Миколай повинен стати їхнім єпископом. 325 року він навіть відвідав Перший Вселенський Собор у Нікеї за участі імператора Костянтина Великого.

Миколай встиг зробити чимало хороших справ за своє життя: він визволяв полонених, рятував від страчення невинних, допомагав бідним, особливо дітям. Саме завдяки цьому він і став одним з найшанованіших святих.

Традиції

Вперше святкувати День святого Миколая почали в середньовічній Німеччині. Батьки традиційно дарували дітям ласощі, теплий одяг, іграшки, шкільне приладдя тощо. А щоб малюки повірили, що всі ці подарунки приносить святий, вони підкладали їх таємно і пізно вночі. Згодом звичай святкувати День святого Миколая поширився на інші країни, зокрема в сусідню Польщу, звідки, на думку істориків, прийшов до українців.

В Україні за роки існування утворилися свої традиції святкування святого Миколая. Зокрема селяни на Слобожанщині збиралися разом після служби в церкві і варили пиво. А для дітлахів готували особливе печиво, яке називали “миколайчиками”.

З часом з’явилася традиція, яка існує і нині, а саме — написання листів до святого. Дітлахи пишуть свої таємні бажання, перечислюють всі добрі і погані справи, які вони робили цього року, та залишають лист Миколаю. Вночі проти дня святкування він приносить подарунки і тихенько викладає їх під подушку чи біля ліжка.

Миколая святкують двічі на рік

Можливо дехто про це не знає, але святого Миколая згадують двічі на рік. Не лише 6 грудня (19 грудня за старим календарем), але й 9 травня (22 травня за старим календарем). Саме цього дня мощі святого перенесли до міста Барі (сучасна Італія). В народі це свято часто називають “літній Миколай”.

Існує навіть цікава легенда, чому Миколаю присвятили цілих два дні у році.

Якось під час проливного дощу застряг у багнюці віз селянина. Чоловік не міг витягнути його самотужки, тому попросив про допомогу перехожих. Першим виявився святий Касьян, але він поспішав на зустріч із Богом, тому відмовився допомогти. Другим був святий Миколай, який, не довго думаючи, допоміг витягнути воза.

Коли Миколай прийшов на зустріч до Бога, Той запитав його, чому одяг брудний. Миколай розповів, як він допоміг нужденному. Тоді Бог запитав Касьяна, чому той не зупинився, щоб допомогти. І святий відповів, що дуже поспішав і не хотів запізнитися на зустріч. Саме тому Господь подарував святому Миколаю двічі на рік.

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