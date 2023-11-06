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Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада

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Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада
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5 листопада увечері українці спостерігали рідкісне природне явище, під час якого небо набуло яскравих рожево-червоних кольорів. Згодом з’явилася інформація, що це ніяк не пов’язано з війною чи радіацією, а бачили ми північне сяйво. Його причиною міг стати викид корональної маси на Сонці, який стався за декілька днів до цього. Про таке кажуть науковці, передає НСН.

Те, що багато хто зараз побачив і навіть сфотографував – не кара Божа, не містика, не страшне, а північне сяйво. Так, воно буває значно північніше. Так, в Україні буває рідко, але буває.Виникає північне сяйво, коли верхні шари атмосфери Землі ʼобдуваютьʼ сонячні вітри, йдуть потоки заряджених частинок Сонця,написала учора синоптикиня Наталка Діденко

Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада

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Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада

А ось як прокоментував явище астроном Володимир Кажанов.

Науковець підтвердив, що в небі над Україною спостерігається полярне сяйво – дуже рідкісне для нашої країни явище.  Бачили його в ніч з 5 на 6 листопада і у багатьох інших країнах Північної півкулі Землі.

Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада

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За словами, Кажвнова, сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов’язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому.

Звісно це явище природи буде повторюватись у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно, – написав астроном

Викид корональної маси на Сонці – що відомо

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що 31 жовтня на південній півкулі Сонця з’явилася гігантська тріщина, розмір якої вчені зіставили з розміром усієї Євразії.

За даними Space.com, під час утворення розлому Сонце викинуло колосальний обсяг корональної маси. На поверхні зірки з’явився каньйон, завширшки близько 10 тисяч кілометрів і завдовжки – майже 100 тис. км. Під час появи тріщини плазму з верхніх шарів атмосфери Сонця було викинуто в космічний простір.

Поки вчені спостерігають за напрямом її руху, проте якщо хоча б деяка частина полетить у бік Землі, потужні потоки сонячного вітру можуть спричинити появу яскравих сяйв на небі, – йшлося у повідомленнях

Як пояснили вчені, при зіткненні заряджених частинок від Сонця із земною атмосферою зі швидкістю до 72 мільйонів кілометрів на годину утворюється свічення газів на кшталт кисню чи азоту. У ці моменти мешканці Землі можуть спостерігати, як небо над полярними областями переливається різними кольорами.

Вчені прогнозували, що на Землі може статися Поки що вчені магнітна буря, яка також відома як геомагнітна буря та магнітний шторм.

Тріщини на Сонці фіксують не вперше. Найвідоміша з них була виявлена ​​у 2012 році. Вона виглядала як темна пляма завдовжки 800 тисяч кілометрів.

Раніше ми повідомляли: Північне сяйво «Аврора» над Україною 5 листопада – фото

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