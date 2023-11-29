11-річного хлопчика загризли на смерть собаки, яких прихистила родина – трагедія на Кіровоградщині (відео)

Жахлива трагедія на Кіровоградщині. Тут 11-річного хлопчика загризли на смерть собаки, яких прихистила родина. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Суспільне, а також на CBN: Центральноукраїнське бюро новин, яке оприлюднило відео з місця трагічної події.

Все сталося у селі Лозуватка Маловисківської громади Кіровоградської області 26 листопада. Дві собаки загризли на смерть 11-річного хлопчика.

У родині четверо дітей, старші вже мають свої сім’ї, є онуки. На вихідних батьки відвозили внуків у Київ, а додому повернулися з собаками.

Дорогою назад побачили цих тварин на дорозі. Кажуть, хлопчику хотілось їх підібрати. Бо й цей хлопчик, і мама люблять тварин, прихищали їх, і ось таке сталось лихо, – розповіла директорка Лозуватської гімназії Марія Межова

У неділю 26 листопада батьки були на похороні односельця. А хлопчик залишався сам. За словами батька, йому заборонили підходити до собак. Але… Коли повернулися додому, дитину знайшли вже мертвою.

Собак породи німецька вівчарок застрелили місцеві мисливці, розповів Суспільному староста села Олександр Головач.

Мама хлопчика, за словами старости, перебуває у лікарні з нервовим потрясінням.

11-річного хлопчика загризли на смерть собаки, яких прихистила родина: відео

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