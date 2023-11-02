Тіло дитини знайшли у відстійнику – що відомо про трагедію на Хмельниччині

На Хмельниччині зник другокласник, через кілька днів пошуку тіло дитини знайшли у відстійнику.

Як передає НСН, про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

Подія трапилась у селі Курилівка Волочиської громади. Мати другокласника звернулась до поліції 29 жовтня, адже син гуляв і не повернувся додому.

Підняли всіх людей, шукали декілька днів. Поліцейськими відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з приміткою “Нещасний випадок”, розповіла Інна Глега.

До пошуку хлопчика були залучені водолази ДСНС. За словами пресофіцера ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталія Гричанюка, його тіло знайшли у відстійній ямі на глибині 8 метрів 31 жовтня. Для того, щоб дістати тіло хлопчика, довелося спускати відстійник.

Із власних джерел в поліції Суспільному стало відомо, що загиблий хлопчик разом із другом хотіли покупатися у водоймі. Тож другокласник роздягнувся на березі відстійника та зайшов у воду. Після з неї не виходив. Його друг перелякався та нікому не розповів про те, що сталося.

Вчителі Курилівської гімназії, де навчався хлопчик, висловили свої співчуття родичам загиблого.

Учительський та учнівський колектив гімназії висловлює щирі співчуття родині хлопчика. Спочивай з богом, ангелику, ми будемо пам’ятати тебе щирим та усміхненим. На жаль, занадто коротким був твій земний шлях. Вічна пам’ять, йдеться у повідомленні.

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