У Києві 12-річна дівчинка впала з багатоповерхівки – що відомо

15 жовтня у Києві 12-річна дівчинка впала з багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака. Попередньо дитина загинула внаслідок падіння з будівлі

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння”, –пише пресслужба.

Наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

“Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки”, – додає поліція.

У Києві 12-річна дівчинка впала з багатоповерхівки

Правову кваліфікацію буде надано після встановлення усіх деталей й проведення першочергових слідчо-оперативних дій.

Попередні випадки

2 жовтня в Дніпровському районі Києва з балкона багатоповерхівки випали брат і сестра, 2005 та 2006 років народження. Їх виявили перехожі.

Відтак 9 жовтня в Деснянському районі Києва знайшли мертвими двох 17-річних дівчат. Імовірно, вони скоїли самогубство: стрибнули з висоти недобудови.

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