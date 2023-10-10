Залишили передсмертні повідомлення: що відомо про дівчат, які стрибнули з багатоповерхівки у Києві

Як повідомлялося раніше, двоє дівчат 9 жовтня вранці стрибнули з багатоповерхівки у Києві. Підлітки загинули. У поліції і прокуратурі розповіли деталі про цю трагедію, передає НСН.

Правоохоронці повідомляють, що близько 10 години ранку 9 жовтня на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі міста Києва на вулиці Оноре де Бальзака були виявлені тіла двох неповнолітніх дівчат із явними ознаками падіння з висоти.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі.

Що відомо про дівчат, які стрибнули з багатоповерхівки у Києві

Загиблими виявилися двоє студенток інформаційного коледжу одного зі столичних вищих учбових закладів, 2006 та 2005 років народження.

Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.

Першочерговими слідчими та розшуковими заходами установлено, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них.

Дівчата позитивно характеризуються за місцем навчання, батьки брали участь в їхньому житті та переймались безпекою своїх дітей.

За фактом загибелі дівчат розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство з позначкою «самогубство». У межах слідства будуть з’ясовуватися причини, які могли призвести до їх смерті.

Після отримання необхідних для розслідування матеріалів планується призначення посмертної судово-психологічної експертизи для з’ясування наявності/відсутності у них психічного стану, що міг вплинути на їх суїцидальні дії та чи були у цьому дії сторонніх осіб.

Одночасно Київська міська прокуратура, враховуючи наявні у розпорядженні ювенальних прокурорів матеріали щодо інших резонансних подій, пов’язаних із життям та здоров’ям дітей, закликає батьків та службових осіб, відповідальних за безпеку і розвиток дітей, бути більш уважними та дбайливими до їх підростаючого психолого-емоційного стану.

Агресія російської федерації, що вбиває та калічить наших громадян, завдає не менш значної шкоди психологічному здоров’ю наших дітей. Будь-який час, проведений у щирих розмовах з дітьми, здатен підтримати їх у цей складний період, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, схожа трагедія сталася рівно за тиждень до цієї. Минулого понеділка У Києві брат і сестра випали з 24 поверху – що відомо про обставини події

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