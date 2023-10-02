Лише кожний 50-й випадок психічних розладів в Україні є діагностованим – МОЗ

В Україні є діагностованим лише кожен 50-й випадок психічного розладу. Українці не хочуть звертатися до спеціалістів, тому що бояться, або вважають, що це не серйозно. Про це повідомляє Еспресо, передає НСН.

Лише кожний 50-й випадок психічних розладів в Україні є діагностованим

“Причина – українці рідко звертаються до спеціалістів, боячись стигматизації або не маючи достатньої кількості знань, вважаючи, що з ними “не відбувається нічого серйозного”, – пояснюють у МОЗ.

Згідно з дослідженням, яке провели в серпні цього року, на психічне здоров’я українців найбільше впливає:

війна – 88,5%;

фінансові проблеми – 43,1%;

вартість життя/інфляція – 32,5%.

Виявляється, що в Україні 1 з 50 випадків психічного розладу є діагностованим. Для порівняння, у Німеччині, Великобританії та США діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу, а в Південній Америці, Хорватії, Ізраїлі, Японії, Польщі та Туреччині – 1 з 10.

У МОЗ зазначають, що наразі психологічну та психіатричну допомогу надають в майже 1500 медзакладів та близько 10 тисяч лікарів (психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики тощо).

“Понад 670 медзакладів первинної меддопомоги надають базові психологічні послуги за підписаним контрактом із НСЗУ на пакет “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”, – додають у міністерстві.

За цим пакетом пацієнт може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. У межах згаданого пакета сімейний лікар, педіатр чи терапевт може провести оцінку психічного стану пацієнта, надати медичну та психологічну допомогу пацієнтам із розладами психіки й здійснювати фармакологічні й психосоціальні втручання, зокрема надавати короткострокову психологічну допомогу тощо.

Медзаклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна переглянути на інтерактивній карті.

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