Знову подвійне самогубство підлітків у Києві – попереднє сталося тиждень тому, теж у понеділок. Про нову трагедію повідомляють місцеві ЗМІ і Телеграм-канали, передає НСН. Двоє дівчат впали з недобудови на Троєщині. В поліції прокоментували подію.

Поліція Києва встановлює обставини загибелі двох дівчат. Інцидент прокоментувала «Вечірньому Києву» речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Це сталося о 5 годині ранку по вулиці Оноре де Бальзака. Працює слідчо-оперативна група, з’ясовуються всі деталі. По завершенню відпрацювання події буде надана правова кваліфікація. Як тільки будуть внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування, ми оновимо відомості, — розповіла Гірдвіліс

За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство з позначкою «самогубство».

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови, зазначили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються усі деталі трагедії.

Знову подвійне самогубство підлітків у Києві: відео

Як повідомлялося раніше,— минулого понеділка зранку на Лівому березі Києва, по вулиці Микільсько-Слобідська, 1-а двоє підлітків скоїли суїцид. Зазначалося, що загиблі були зведеними братом і сестрою. І нібито скоїли самогубство через те, що закохалися одне в одного. Останні хвилини свого життя і стрибок підлітки транслювали у прямому ефірі.

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