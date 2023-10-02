У Києві брат і сестра випали з 24 поверху – що відомо про обставини події

У Києві брат і сестра випали з 24 поверху, від отриманих травм вони загинули на місці. Обставини події з’ясовують слідчі.

Про це НСН передає з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Подія сталася приблизно о 12:00 2 жовтня, на вул. Микільсько-Слобідська, що на лівобережжі Києва. Тіла виявили перехожі, які викликали правоохоронців.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.

На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.

Доповнено: Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.

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