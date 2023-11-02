Знову смерть через падіння з вікна багатоповерхівки у Києві. Чергова трагедія сталася сьогодні, 2 листопада. Про неї повідомляє ТСН, передає НСН.

У Києві вранці 2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б знайшли тіло хлопця. Молодик випав із вікна 5-го поверху. Про це повідомили київські телеграм-канали.

Як пишуть у мережі, смерть настала миттєво – без жодних шансів на життя. За інформацією пабліків, хлопець вчинив самогубство. Однак у поліції цю інформацію поки що не можуть підтвердити.

Прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс Юлія Гірдвіліс у коментарі ТСН.ua повідомила, що правоохоронці встановили особу загиблого. Це – місцевий мешканець, 2002 р.н. Попередньо, він загинув внаслідок падіння з квартири на 5 поверсі.

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