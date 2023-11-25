На Київщині знайшли мертвими 4-річного хлопчика та його батька – названо причину трагедії

На Київщині знайшли мертвими 4-річного хлопчика та його батька, матір у тяжкому стані в реанімації.

Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

У поліції розповіли, що трагедія сталась в одному з приватних будинків у селі Гоголів, там вся родина отруїлася чадим газом.

Відомо, що у приміщенні перебував батько, матір та їхній 4-річний син.

На жаль, батько та син загинули. Жінка перебуває реанімаційному відділенні, стан — стабільно тяжкий.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження [ч. 2 ст. 270 ККУ].

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді чадним газом отруїлася родина з трьома дітьми.

Серед постраждалих троє дітей, віком 11, 9 років і 6-місячне немовля.

Отруєння чадним газом

Симптоми:

головним симптомом при отруєнні чадним газом є втрата свідомості;

при легкому ступеню отруєння відчувається шум у вухах, пульсація великих артерій, головний біль, спрага, загальна тривога, почуття страху;

при середньому ступеню отруєння людина спочатку втрачає свідомість, що повертається відразу, якщо постраждалого винести на свіже повітря. Характерними ознаками середнього ступеня отруєння є почервоніння обличчя, неадекватність поведінки, підвищення температури тіла до 38-400С;

при тяжкому отруєнні людина втрачає свідомість на тривалий час, виникає розлад дихання. Характерними ознаками тяжкого отруєння є поверхневе дихання, іноді його повна зупинка. Мимовільне випорожнення кишечника та сечового міхура. Шкіра стає синюшною.

Перша допомога:

у разі отруєння чадним газом, постраждалого слід негайно винести на свіже повітря;

піднести до носа ватний тампон з нашатирним спиртом;

забезпечити вільний допуск повітря до легень;

розстебнути одяг, який ускладнює дихання;

в разі необхідності, зробити штучне дихання.

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