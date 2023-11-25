ДТП з автобусом в Куп’янському районі на Харківщині – одна людина загинула, 18 травмовано

Внаслідок ДТП з автобусом в Куп’янському районі у Харківській області загинула людина, ще 18 – травмовані.

Як інформує НСН, про це повідомляє поліції Харківської області.

Аварія сталася 24 листопада близько 8:00 на автодорозі Чугуїв-Мілове.

Внаслідок ДТП водій автомобіля “Тойота” загинув на місці. Його пасажир був ушпиталений з травмами.

Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції.

ДТП з автобусом в Куп’янському районі. Фото

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