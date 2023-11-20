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ДТП на Миколаївщині: зіткнулися військовий автомобіль та легковик – загинула журналістка (фото)

Журналіст
ДТП на Миколаївщині зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка (фото)
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Смертельна ДТП на Миколаївщині трапилась ввечері 19 листопада на трасі Дніпро-Миколаїв. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району.

Водійка та пасажир – її чоловік померли в лікарні від отриманих ушкоджень, йдеться у повідомленні ДБР.

Місцеве видання «Новини-N», у якому протягом 5 останніх років працювала загибла, вказує, що в легковику перебували журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Жінці було 29 років.

У складних погодних умовах легковий автомобіль «ZAZ Форза» занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався в зустрічному напрямку, повідомляє видання.

У ДТП загинула миколаївська журналістка Олена Левицька

У трагічному ДТП загинула миколаївська журналістка Олена Левицька1

Працівники ДБР розслідують обставини аварії. Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися військовий автомобіль та легковик

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка6

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка5

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка4

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка3

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка2

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка1

ДТП на Миколаївщині. зіткнулися військовий автомобіль та легковик загинула журналістка

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