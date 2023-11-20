ДТП на Миколаївщині: зіткнулися військовий автомобіль та легковик – загинула журналістка (фото)

Смертельна ДТП на Миколаївщині трапилась ввечері 19 листопада на трасі Дніпро-Миколаїв. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району.

Водійка та пасажир – її чоловік померли в лікарні від отриманих ушкоджень, йдеться у повідомленні ДБР.

Місцеве видання «Новини-N», у якому протягом 5 останніх років працювала загибла, вказує, що в легковику перебували журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Жінці було 29 років.

У складних погодних умовах легковий автомобіль «ZAZ Форза» занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався в зустрічному напрямку, повідомляє видання.

Працівники ДБР розслідують обставини аварії. Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися військовий автомобіль та легковик

Читайте ще: У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)