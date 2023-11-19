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Тег:
ДТППольща

У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)

Журналіст
У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)2
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У Польщі розбився автобус з українцями. Унаслідок ДТП загинули дві жінки й шестирічна дитина.

Про це повідомляє Люблінська поліція, передає НСН.

Смертельна аварія трапилась у неділю, 19 листопада, близько 4.30 ранку у Верешинському повіті біля Грубешова.

Мікроавтобус VW Crafter, у якому їхали 10 людей у напрямку польсько-українського кордону, врізався в дерево на узбіччі.

У транспортному засобі перебувало 10 осіб – всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)1

У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)3

У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)

Обставини аварії наразі невідомі, утім, зазначили поліціянти, водій автобуса був тверезий.

За ненавмисне спричинення ДТП, що призвела до загибелі людей, водію може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Читайте ще: ДТП у Львові – патрульна машина збила пішохода, він помер у лікарні

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