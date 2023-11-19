У Польщі розбився автобус з українцями, серед загиблих – дитина (фото)

У Польщі розбився автобус з українцями. Унаслідок ДТП загинули дві жінки й шестирічна дитина.

Про це повідомляє Люблінська поліція, передає НСН.

Смертельна аварія трапилась у неділю, 19 листопада, близько 4.30 ранку у Верешинському повіті біля Грубешова.

Мікроавтобус VW Crafter, у якому їхали 10 людей у напрямку польсько-українського кордону, врізався в дерево на узбіччі.

У транспортному засобі перебувало 10 осіб – всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Обставини аварії наразі невідомі, утім, зазначили поліціянти, водій автобуса був тверезий.

За ненавмисне спричинення ДТП, що призвела до загибелі людей, водію може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Читайте ще: ДТП у Львові – патрульна машина збила пішохода, він помер у лікарні