ДТП у Львові – патрульна машина збила пішохода, він помер у лікарні

Вранці 17 листопада трапилася ДТП у Львові, машина патрульної поліції збила пішохода, пізніше чоловік помер у лікарні.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер, йдеться у повідомленні.

Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Патрульних, причетних до ДТП, відсторонили від виконання службових обовʼязків. Наразі вони надають необхідні покази.

Обставини встановлюються, резюмували в поліції.

Видання Варта1 публікує фото очевидців смертельної аварії.

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