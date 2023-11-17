ДТП у Львові – патрульна машина збила пішохода, він помер у лікарні

Вранці 17 листопада трапилася ДТП у Львові, машина патрульної поліції збила пішохода, пізніше чоловік помер у лікарні.
Про це НСН повідомляє з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер, йдеться у повідомленні.
Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Патрульних, причетних до ДТП, відсторонили від виконання службових обовʼязків. Наразі вони надають необхідні покази.
Обставини встановлюються, резюмували в поліції.
Видання Варта1 публікує фото очевидців смертельної аварії.
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