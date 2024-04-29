Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Сьогодні вночі поновився вільний рух на останньому з тих, що був заблокований.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Державну прикордонну службу і Президента Української Плодоовочевої Асоціації Тараса Баштанника.

У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» на кордоні України і Польщі відновили рух вантажівок, повідомила українські прикордонна служба 29 квітня.

Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Оформлення і пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі, – йдеться в повідомленні

Зазначимо, що даний пункт пропуску був останнім із тих, де тривав протест польських фермерів після того, як 22 квітня вони завершили акцію біля пункту пропуску в Дорогуську, яка тривала від 9 лютого.

Водночас, за даними прикордонслужби, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які перевозять зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту, додали прикордонники.

Польські фермери розблокували всі пункти пропуску – коментар Української Плодоовочевої Асоціації

Розблокування кордону підтвердив Президент Української Плодоовочевої Асоціації Тарас Баштанник.

Сьогодні вночі польська сторона остаточно розблокувала абсолютно всі пункти переходу. Я особисто, і Українська Плодоовочева Асоціація (УПОА), дякую всім учасникам процесу Міністерству сільського господарства Польщі, України, міністрам, а також всім учасникам, головам профільних асоціацій, які брали участь у цьому непростому і тривалому переговорному процесі за конструктивне вирішення даного питання. Сподіваємося, що надалі дві країни будуть плідно співпрацювати і без непорозуміння, – сказав Тарас Баштанник

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