Виплати українцям у Польщі надаватимуть за новими правилами. Польський уряд схвалив проект змін до закону “Про допомогу громадянам України”

Зміни до закону передбачають нову умову для виплат переселенцям з України, які мають дітей.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на PAP.

Зміни, передбачають, що виплати в рамках програм “800 плюс” (800 злотих на одну дитину щомісяця) та “Добрий старт” (300 злотих для тих дітей, які йдуть до школи) надаватимуться тільки за умови обов’язкового відвідування школи .

Виплати отримають лише ті діти, які навчаютьсях у дошкільних навчальних закладах чи школах.

Виплати українцям у Польщі – запроваджено нові правила надання допомоги

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиш, такі зміни запровадили, тому що з’явилися випадки, коли українці приїжджають до Польщі, отримують там виплати, а після цього повертаються назад на Батьківщину.

“Ми підтримуватимемо громадян України, які були змушені втекти від війни і знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це в законі, який ми сьогодні ухвалили в уряді”, – додав він.

Також проект змін передбачає продовження тимчасового захисту для українських переселенців до 30 вересня 2025 року.

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