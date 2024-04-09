Українські біженці отримають виплати на дітей у Польщі за певної умови. Таку умову пропонуює запровадити польський уряд

Переселенці з України отримуватимуть у Польщі допомогу “800+” на дітей, якщо діти вчитимуться у школі.

Про додаткову вимогу йдеться у законопроекті про допомогу українським біженцям. Про це розповідає НСН з посиланням на money.pl.

Проект змін до закону про допомогу громадянам України передбачає запровадження положень, спрямованих на посилення системи допомоги, щоб її не можна було використовувати не за призначенням. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик.

В документі передбачене регулювання виплат “800+” (800 злотих щомісяця до повноліття – 7952 грн) та “Добрий старт” (300 злотих (2945 грн) на шкільний стартовий набір).

Виплати на дітей у Польщі біженці отримають за однієї умови – подробиці

Додатковою умовою для отримання таких виплат для громадян України, буде вимога проживати з дитиною в Польщі, і дитина буде проходити обов’язкову шкільну освіту.

Таку умову передбачає проект змін до закону про допомогу громадянам України. Умову підтримують і представники громадських організацій, які допомагають біженцям.

“Деякі батьки не приділяють належної уваги навчанню своїх дітей, через що вони залишаються поза системою навчання – польської чи української. Тому зміна правил може спонукати їх зарахувати дітей до школи”, – сказала директор одного з фондів Анета Жоховська.

Мацей Дущик додав, що обов’язкове шкільне навчання стосуватиметься українських дітей, за винятком учнів, які складатимуть випускні іспити.

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