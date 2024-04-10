З 1 жовтня у Польщі запровадять нову грошову допомогу батькам дітей. Уряд схвалив законопроект, який передбачає фінансову підтримку для сімей з дітьми

Про це пише Yavp.pl, повідомляє НСН.

Останніми роками у Польщі реалізують цілу низку соціальних програм, спрямованих ні підтримку сімей з дітьми. На засідання у вівторок, 9 квітня, уряд схвалив законопроект, який передбачає фінансову підтримку для тих, хто поєднуватиме виховання дітей із роботою.

Він передбачає запровадження програми “Aktywny Rodzic”, покликаної підтримувати жінок, які повертатимуться на ринок праці після народження дитини.

Зокрема, повернення на ринок праці означатиме працевлаштування нових матерів на повний робочий день на “умові про працю” або роботу на “умові злету” або ведення власної підприємницької діяльності.

До того ж жінки, які повертатимуться на роботу після народження дитини, зможуть отримувати від держави по 1500 злотих на місяць.

Як зазначив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції, програма “Aktywny Rodzic” має допомогти батькам поєднувати сімейні та професійні обов’язки.

У Польщі запровадять нову грошову допомогу для батьків дітей – подробиці

“Виклик, який давав себе знати в останні роки, це те, що люди не хочуть мати дітей, тому що бояться, що їм нема з ким залишити дитину, або у них не буде грошей на опіку, бояться того, що немає місць у яслах. Це точно зміниться. Якщо Сейм і президент не створять нам проблем, то з 1 жовтня ця соціальна виплата буде доступна кожному польському дому”, – сказав він.

Тому нова допомога вже отримала у ЗМІ назву “babciowe”. Як зазначається, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск ще під час виборчої кампанії обіцяв, що це будуть гроші, які будуть доступні, наприклад, бабусям для догляду за своїми онуками.

Зокрема, на вибір буде кілька варіантів отримання нової грошової допомоги:

1,5 тисячі злотих на місяць виплачуватимуться в ситуації, коли обидва батьки працюють і мають намір скористатися послугами, наприклад, нянькою або близьким родичем по догляду за дитиною. Умовою виплати допомоги буде договір, укладений з особою, яка здійснюватиме такий догляд.

1,5 тис. злотих на місяць виплачуватимуть, якщо дитину будуть віддавати у ясла. Хоча тут сума 1,5 тис. не буде постійною і може змінюватись.

500 злотих на місяць виплачуватимуть для батьків, які залишаються з дітьми вдома.

При цьому батьки мають самі вирішувати, який варіант найкраще відповідає їхнім потребам та можливостям.

Так, на фінансування програми “Aktywny Rodzic” уряд передбачив у бюджеті на 2024 рік 1,5 млрд злотих. Програма поширюється на дітей від 12 до 35 місяців, тобто вік після закінчення відпустки для догляду за дитиною та до досягнення дитиною віку, що дає право на дошкільний догляд.

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