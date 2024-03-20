Дитячі виплати у 2024 році: хто та скільки може отримати

У 2024 році в Україні зріс прожитковий мінімум, внаслідок цього зросли і дитячі виплати. Це стане додатковою підтримкою для сімей з дітьми у складний економічний час.

У Законі “Про державний бюджет України на 2024 рік” зазначено, що прожитковий мінімум у 2024 році становить 2 563 грн для дітей до 6 років і 3 196 грн для дітей віком від 6 до 18 років. Розмір соцдопомоги на дітей залежить від виду грошових виплат. Передає НСН.

У 2023 році розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини складав 41 280 грн, розподілений на 36 місяців. Ця сума не змінювалась у 2024 році і не залежить від кількості дітей у сім’ї.

Крім того, сім’ї в Україні на кожну новонароджену дитину отримують Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості. У 2023 році розмір грошової компенсації становив 6816 грн, а з 1 січня 2024 року — 7689 грн.

Виплати матерям-одиначкам

Одиноким матерям фіндопомога на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців на одну особу.

Максимальний розмір такої допомоги складає:

На дітей віком до 6 років — 2563 грн.

На дітей віком 6-18 років — 3196 грн.

Фіндопомога при вагітності та пологах

Жінкам, зокрема неповнолітнім, в Україні надається допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо вони не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінкам, які звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації, надається допомога у розмірі 100% середньомісячного доходу;

жінкам, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, надається допомога у розмірі 100% мінімального розміру допомоги з безробіття;

жінкам з числа військовослужбовців та інших категорій, надається допомога у розмірі 100% грошового забезпечення;

студенткам та іншим категоріям осіб, надається допомога у розмірі місячної стипендії.

Також грошова допомога надається у розмірі 25% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб жінкам, які не працюють, та жінкам, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Грошова допомога дітям ВПО

Виплати на дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) надаються надаються у розмірі 3 тис. грн на кожну таку особу, якщо їхні дані включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, а також якщо подано відповідну заяву до 30 квітня 2022 року.

Виплати на дітей, над якими встановлено опіку

У 2024 році допомога на дітей, щодо яких встановлено опіку, складає:

На дітей до шести років — 6 407,5 грн.

На дитину з інвалідністю до шести років — 8 970,5 грн.

На дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн.

На дитину з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн.

Аліменти на дитину

Така фінансова допомога призначається на дітей, чиї батьки ухиляються від виплати аліментів, не можуть надати належний догляд за дитиною, або їхнє місце перебування невідоме.

У 2024 році розмір тимчасової фінансової допомоги розраховується як відмінність між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні шість місяців, проте не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальна сума аліментів на дитину у 2023 році становила 2272 грн для дітей до 6 років і 2833 грн для дітей від 6 до 18 років.

У 2024 році ці виплати зросли і становлять:

на дітей до 6 років — 2563 грн;

на дітей від 6 до 18 років — 3196 грн.

Допомога батькам, які доглядають за хворою дитиною, складає 5 126 грн для дітей до 6 років і 6 392 грн від 6 до 18 років.

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