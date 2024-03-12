Для українців деяких областей передбачена грошова допомога у розмірі 10800 та 14400 грн. Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» відкриває 2 види реєстрації на отримання грошової допомоги, передає НСН.

Грошова допомога: у деяких областях українці можуть отримати 15 тисяч гривень

У першому випадку допомогу можуть отримати: прийомні сім’ї (ПС), дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та опікуни (піклувальники), у сім’ї яких було влаштовано дитину/діти до 18 років протягом 2024 року.

Територія надання грошової цільової благодійної допомоги: області України – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Чернігівська, Чернівецька, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Сумська та Одеська область.

Виплата складає 10800 грн на 1 дитину, влаштовану в сім’ї ПС, ДБСТ, опікунів (піклувальників).

Виплата провадиться на банківський рахунок заявника (законного представника дитини) трьома платежами щомісяця протягом трьох календарних місяців, розмір одного платежу – 3600 грн.

Для отримання необхідно надати відповідний перелік документів:

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми виховання (ПС, ДБСТ, до сімей опікунів (піклувальників);

оригінал заяви законного представника дитини;

копія паспорта заявника (законного представника дитини/дітей);

у разі ID – копія ID;

копія документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання особи);

копія РКНОВП заявника (законного представника дитини);

копія довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини/дітей (за наявності);

копія документа про створення ПС, ДБСТ та про влаштування дитини у ПС, ДБСТ;

для опікунів (піклувальників) – рішення суду або органів опіки та піклування;

копія свідоцтва про народження дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми у 2024 році;

інформація про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;

інші документи за потреби.

У другому випадку допомогу можуть отримати сім’ї, які усиновили дитину чи дітей в Україні в період з 01.09.2023 року по 31.12.2024 року та надали документи, що підтверджують цей факт. Програма виплат не включає внутрішньосімейне усиновлення (усиновлення дитини чи дітей одним із подружжя дитини іншого з подружжя).

Розмір грошової допомоги становить 10800 грн – у разі усиновлення однієї дитини та 14400 грн – у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються одним платежем.

Як отримати грошову допомогу?

Для отримання грошової допомоги необхідно зареєструватися у формі:

для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів (піклувальників) – форма, для усиновлювачів – форма.

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