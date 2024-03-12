Грошова допомога для власників худоби у трьох областях: як отримати до 30 тисяч гривень

Грошова допомога для власників худоби у трьох областях надається Естонською радою у справах біженців, яка подовжила реєстрацію на отримання виплат. Йдеться про оголошену раніше Програму догляду за худобою.

Після заповнення форми, фахівці переглянуть надану Вами інформацію та за необхідності поінформують про необхідність надання додаткової інформації на електронну пошту, зазначену в онлайн-формі.

Експерти розглядають заявку впродовж 2 тижнів з моменту її отримання. У випадку позитивного розгляду, з Вами буде укладено письмову угоду, а сума допомоги буде перерахована на ваш банківський рахунок. Максимальна сума грошової допомоги до 30000 гривень на домогосподарство.

Грошова допомога для власників худоби у трьох областях: хто може отримати

Допомога надається на:

відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин – до 15000 гривень

закупівлю корму для тварин – до 15000 гривень

ветеринарні послуги – до 5250 гривень

Допомога для наступних громад:

Запорізька область Запорізький район: Широківська та Новомиколаївська громади

Миколаївська область Баштанський район: Березнегуватська та Казанківська громади

Харківська область Куп’янський район: Шевченківська громада

Харківська область Чугуївський район: Слобожанська громада

Подати заявку можна тут

Довідки: (067) 508-08-39

Джерело: Моя допомога

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