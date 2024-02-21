Грошова допомога від ГО «Відповідальні громадяни» надається після реєстрації на її отримання, яка проводиться час від часу. Благодійники відповіли на ТОП-10 запитань, які хвилюють тих, хто вже подав заявку і чекає на допомогу, а також тих, хто не встиг зареєструватися, але потребує підтримки.

Ми бачимо ваші запити стосовно грошової допомоги. Сьогодні надаємо відповіді на топ-10 найбільш поширених питань, – йдеться у повідомленні благодійників 21 лютого

Грошова допомога від ГО «Відповідальні громадяни»: відповіді на ТОП-10 запитань

1.Я подав анкету в онлайні, коли прийдуть гроші?

Онлайн реєстрація – це лише перший етап, на якому визначається відповідність домогосподарства критеріям програми. Вона не гарантує проходження далі та виплат.

2.Як зареєструватися?

Реєстрація проводиться в декілька етапів. Протягом січня – червня 2024 року ми будемо анонсувати інформацію про відкриття форм для Дніпропетровської, Харківської та Донецької області. В оголошенні буде вказано перелік громад, умови та категорії домогосподарств, які можуть претендувати на допомогу. Тож, уважно слідкуйте за нашими новинами.

3.Чому форма швидко закрилася?

Після досягнення ліміту, який визначений нашими партнерами, форма закривається. Це завжди прописано в оголошенні про реєстрацію. Зазвичай, ми отримуємо більше 5 тисяч заявок за 2 дні.

4.Чи можна перевірити чи прийнята моя заявка, як дізнатися статус?

Статус заявки перевірити, на жаль, неможливо.

5.Коли зі мною зв’яжуться?

Після заповнення форми, заявка розглядається протягом трьох і більше тижнів. Після чого надходить СМС зі схваленням, в якому зазначено що Вам зателефонуюють протягом 14 днів чи відмовою.

6.Я отримав СМС з повідомленням про те, що моє домогосподарство не може бути учасником грошової допомоги. Чому?

Це пов’язано з тим, що, на жаль, за критеріями проєкту Ви не набрали недостатню кількість балів для участі у програмі грошової допомоги.

Що це значить?

Відповіді на конкретні запитання отримують бали, які потім підсумовуються, щоб отримати загальну оцінку. Мінімальна кількість балів, за якою домогосподарство буде відібрано та запрошено для реєстрації та верифікації становить 8 балів.

7.Я була на очній реєстрацію але в СМС надійшла відмова.

Якщо ж СМС з відмовою надійшло після очної реєстрації, це також може бути пов’язано з тим, що Ваше домогосподарство не набрало достатньо балів за умовами прєкту або Ваше домогосподарство є учасником іншого міжнародного проєкту з багатоцільової грошової допомоги жителям України, що постраждали внаслідок воєнного конфлікту.

8.Коли і скільки прийде грошей на мій рахунок у разі схвалення після очної реєстрації?

Гроші надходять на рахунки протягом трьох місяців з моменту реєстрації. Загальний розмір матеріальної допомоги становить 10800 грн. на одного члена домогосподарства на три місяці.

9.Чому моїй знайомій допомогу дали, а мені ні? В нас ситуація гірша!

При проведенні реєстрації ми спираємося на конкретні документально підтверджені дані, які вказують на рівень вразливості домогосподарства і дають сумарний бал. Система підрахунку балів використовується для всіх людей, незважаючи як саме вони були зареєстровані (онлайн чи віч-на-віч) відповідно до критеріїв.

Жодні прояви упередженого ставлення – виключені. У нашій роботі дотримуємося неупередженості, нейтралітету, незалежності та гуманності.

10.Чи захищені мої персональні дані?

Ми пильно стежимо за захистом ваших персональних даних, застосовуючи протехнічні та організаційні заходи для запобігання несанкціонованому доступу або розголошенню.

Грошова допомога надається в межах проєкту “Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні”, BHA,иякой реалізує ГО “Відповідальні громадяни ” при партнерстві з World Vision International.

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