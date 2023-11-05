В окупованому Криму військова вантажівка розчавила легковик з людьми – 5 загиблих

В окупованому Криму дві вчительки і три малолітніх доньки однієї з них загинули в ДТП із російським військовим КамАЗом.

Про це НСН повідомляє з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

На трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь, військовий КамАЗ російських окупантів зіткнувся з легковою автівкою.

У авто перебувала 39-річна вчителька з трьома своїми дітьми (дівчата віком 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, також педагог. Відомо, що всі вони загинули до приїзду лікарів.

За попередніми даними, 35-річний водій російського військового КамАЗу нібито був тверезий.

Кримінальну справу поки що не порушено, проте матеріали перевірки вже передано до військового слідчого відділу.

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