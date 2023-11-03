На Житомирщині нардеп збив 18-річну дівчину на смерть: деталі трагедії (фото)

На Житомирщині, на трасі “Київ-Чоп”, у ДТП за участі народного депутата загинула 18-річна дівчина. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, передає НСН.

На Житомирщині нардеп збив 18-річну дівчину на смерть

За даними правоохоронців, ДТП сталася 3 листопада близько 09:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району.

Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, наїхав на пішохода – 18-річну дівчину. Вона загинула на місці події.

За отриманою попередньою інформацією Нацполіції, за кермом перебував 44-річний житель Київської області, народний депутат України.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела у правоохоронних органах, за кремом був народний депутат від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин події.

Нардеп Андрій Ніколаєнко вже підтвердив, що справді став учасником смертельної ДТП. Він пообіцяв співпрацювати зі слідством і висловив співчуття рідним загиблої дівчини.

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