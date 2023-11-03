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Події

На Житомирщині нардеп збив 18-річну дівчину на смерть: деталі трагедії (фото)

нардеп збив 18-річну дівчину
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На Житомирщині, на трасі “Київ-Чоп”, у  ДТП за участі народного депутата загинула 18-річна дівчина. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, передає НСН.

На Житомирщині нардеп збив 18-річну дівчину на смерть

За даними правоохоронців, ДТП сталася 3 листопада близько 09:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району.

Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, наїхав на пішохода – 18-річну дівчину. Вона загинула на місці події.

За отриманою попередньою інформацією Нацполіції, за кермом перебував 44-річний житель Київської області, народний депутат України.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела у правоохоронних органах, за кремом був народний депутат від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин події.

нардеп збив 18-річну дівчину

нардеп збив 18-річну дівчину

нардеп збив 18-річну дівчину

Нардеп Андрій Ніколаєнко вже підтвердив, що справді став учасником смертельної ДТП. Він пообіцяв співпрацювати зі слідством і висловив співчуття рідним загиблої дівчини.

Нардеп Андрій Ніколаєнко

Раніше ми писали: Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо (фото, відео)

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