Кива на снігу: з’явилися фото в відео з місця ліквідації зрадника

З’явилися фото і відео нібито з місця ліквідації зрадника, на яких мертвий Кива на снігу. Стверджується, що матеріалами поділилися в СБУ, передає НСН з посиланням на Телеграм-канал Реальна війна.

Наші джерела поділились ексклюзивними фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви. Ця унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована Службою, – йдеться у повідомленні

На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. Зазначається, що саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.

Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.

Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте – росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яка чекає ворогів Україн», – додає джерело

Кива на снігу: фото і відео з місця ліквідації зрадника

Ще новини України і світу: Смерть Киви: навіщо він пішов до лісу і що розповіла його співмешканка (фото)