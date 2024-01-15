Про те, які результати може мати збиття літака А-50 для України, розповіла на брифінгу очільниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

За допомогою літака А-50 РФ наводила ракетні удари по Україні. Відтак, збиття російського літака А-50 може відтермінувати майбутні атаки ворога.

Ми фіксуємо збиття обох одиниць, це – позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому не простих одиниць, а тих, де розгорталися ворожі командні пункти. Один з яких – А-50 – служив “очима” ворога. Тому що за допомогою саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів, – наголосила Гуменюк

За її словами, саме за допомогою А-50 противник максимально моніторив ситуацію та планував майбутні цілі.

Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження, — додала речниця

Збиття літака А-50 сприятиме покращенню ситуації на півдні

Також успішну операцію Повітряних Сил прокоментував речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що україна починає мати вогневі засоби ураження, якими може збивати “жирні” цілі окупантів.

Зрозуміло, що Україна сьогодні починає мати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомимим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок, – сказав Братчук

Він підкреслив, що російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз ситуація змінилася.

Втім, на думку, збиття А-50 – це не просто емоційний ляпас.

Це буде сприяти поліпшенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це – очі і вуха російської авіації, – вважає речник

Зазначимо, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, росія має ще 8 таких літаків у хорошому стані.

При цьому Буданов каже, що втрата росіянами літака А-50 вплине на “якість” зв’язку окупантів на полі бою Україні,

“А-50 був збитий і вибухнув. Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі. У Росії є лише вісім А-50 в хорошому стані. А знищення літака, ймовірно, вплине на здатність рф діяти і підтримувати зв’язок в зоні бойових дій “цілодобово” – заявив він

Нагадаємо, в неділю, 14 січня, пізно ввечері з’явилася інформація про ймовірне знищення двох ворожих літаків над Азовським морем. Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили офіційно підтвердили знищення ворожих літаків ДРЛВ А-50 та Іл-22. Блискучу операцію провели воїни ПС ЗСУ.

Збиття літака А-50 – чого очікувати українцям

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