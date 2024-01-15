Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Збиття літака А-50 – чого очікувати українцям

Адмін сайту
Збиття літака А-50 – чого очікувати українцям

Про те, які результати може мати збиття літака А-50 для України, розповіла на брифінгу очільниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

За допомогою літака А-50 РФ наводила ракетні удари по Україні. Відтак, збиття російського літака А-50 може відтермінувати майбутні атаки ворога.

Ми фіксуємо збиття обох одиниць, це – позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому не простих одиниць, а тих, де розгорталися ворожі командні пункти. Один з яких – А-50 – служив “очима” ворога. Тому що за допомогою саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів, – наголосила Гуменюк

За її словами, саме за допомогою А-50 противник максимально моніторив ситуацію та планував майбутні цілі.

Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження, — додала речниця

Збиття літака А-50 сприятиме покращенню ситуації на півдні

Також успішну операцію Повітряних Сил прокоментував речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що україна починає мати вогневі засоби ураження, якими може збивати “жирні” цілі окупантів.

Зрозуміло, що Україна сьогодні починає мати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомимим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок, – сказав Братчук

Він підкреслив, що російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз ситуація змінилася.

Втім, на думку, збиття А-50 – це не просто емоційний ляпас.

Це буде сприяти поліпшенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це – очі і вуха російської авіації, – вважає речник

Зазначимо, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, росія має ще 8 таких літаків у хорошому стані.

При цьому Буданов каже, що втрата росіянами літака А-50 вплине на “якість” зв’язку окупантів на полі бою Україні,

“А-50 був збитий і вибухнув. Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі. У Росії є лише вісім А-50 в хорошому стані. А знищення літака, ймовірно, вплине на здатність рф діяти і підтримувати зв’язок в зоні бойових дій “цілодобово” – заявив він

Нагадаємо, в неділю, 14 січня, пізно ввечері з’явилася інформація про ймовірне знищення двох ворожих літаків над Азовським морем. Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили офіційно підтвердили знищення ворожих літаків ДРЛВ А-50 та Іл-22. Блискучу операцію провели воїни ПС ЗСУ.

Збиття літака А-50 – чого очікувати українцямЗбиття літака А-50 – чого очікувати українцям

Ще новини України: Мінус два літаки і майже 1000 окупантів: ситуація на фронті 15 січня

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×