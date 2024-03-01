Ракети Taurus зможуть дістати до Кремля – німецький журналіст

Німецький журналіст Маркус Прайс підтвердив інформацію, яку попередньо надав канцлер Олаф Шольц щодо далекобійних крилатих ракет Taurus, які можуть досягати 500 км і за умови “неправильного використання” зможуть дістати до Кремля. Про це пише Bild, передає НСН.

Ракети Taurus зможуть дістати до Кремля

“Якщо… поїхати в Чернігівську область, то можна побачити: 500 км, і ви в Москві. Військові експерти кажуть, що ця зброя дуже точна і потужна. Тож якщо скажуть, що ціль – Кремль, то вона вразить і Кремль!”, – сказав Прайс.

“Тому й виникає питання: чи можна випустити з рук таку зброю? Канцлер каже: ні, не можна! Якщо не випускати її з рук і відрядити разом із нею солдатів, доведеться ухвалити рішення про це в парламенті, і тоді ви, вочевидь, опинитеся в стані війни”, – пояснив він ситуацію.

Журналіст висловив думку, що якщо Taurus Росія сприйме як ескалацію і це призведе до агресії проти Німеччини, то, на відміну від Лондона або Парижа, “ми не зможемо дати стримуючу відповідь, оскільки Німеччина не ядерна держава”. Він зазначив, що немає гарантії того, що той самий Лондон, Париж або Вашингтон допоможуть Берліну в цьому випадку. “Тому я можу зрозуміти переживання і обережність (канцлера)”, – сказав журналіст.

Прайс додав, що саме далекобійність у 500 км відрізняє Taurus від британської Storm Shadow або французької SCALP. Вони б’ють тільки на 300 км, тобто ЗСУ не можуть вдарити ними по Москві.

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