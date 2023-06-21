Названо країну, яка збагатилася під час війни в Україні, а допомагає мало. Про це пише видання Bloomberg, передає НСН.

За словами журналістів, ця країна – Австралія. І вона передає менше допомоги, ніж, наприклад, Польща, Данія чи Чехія. При цьому австралійська опозиція вимагає від уряду більшої підтримки Києва.

Серед розвинених країн G20 Австралія робить найменший внесок, щоб допомогти Україні захиститися від агресії Росії, попри те, що вона є основним непрямим економічним бенефіціаром війни.

Як підрахував економіст Джеймс Макінтайр, за 15 місяців, що минули з початку вторгнення Москви, стрибок цін на енергоносії та інші сировинні товари приніс Австралії близько 150 мільярдів австралійських доларів (102 мільярди доларів США).

Проте, як повідомляється, Австралія надала Україні у якості допомоги еквівалент 0,5% цієї суми. Йдеться як про військову, так і гуманітарну допомогу. Це менше, ніж надали такі країни, як Польща, Чехія та Данія. Тому консервативна опозиція Австралії вимагає від уряду більшої підтримки Києва.

Існує ризик того, що Австралію розглядатимуть як стратегічних сторонніх спостерігачів — ми говоримо добре, але насправді мало що робимо в практичному плані, — сказав Малкольм Девіс, старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики у Канберрі

Проте, міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна є найбільшим донором України в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Європі та в самій Україні розуміють, що Австралія робить все можливе, щоб підтримати Україну, — заявив 3 червня Марлес.

За словами журналістів, хоча військова допомога з Австралії сама по собі мало може змінити на полі бою, вона може надихнути інші країни, наприклад, Південну Корею, щоб почати активніше допомагати Україні.

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