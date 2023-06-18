Найбезпечніші країни у світі для подорожі наодинці – перелік

Іноді може траплятися так, що ваша відпустка не збігається з відпочинком ваших друзів або коханих. Є найбезпечніші країни у світі, в які можна вирушити самостійно

Списком найбезпечніших країн світу поділилися на сайті Express.co.uk, повідомляє НСН.

Японія

Країна із високого рівня економікою точно знайде, чим вас здивувати. Масу емоцій ви зможете відчути принаймні після знайомства з національною кухнею Японії.

Японська традиційна кухня обумовлена кліматом, фауною і флорою японських островів. Висока вологість забезпечує багатство рослинної та тваринної їжі, а острівне розташування країни – достаток морської риби та морепродуктів.

А природні пам’ятки не залишать байдужим вашого внутрішнього естета!

Швейцарія

Ця країна є однією з найбагатших у світі та водночас однією з найбільш безпечних. Тому ідеально підійде для подорожі наодинці. Ландшафт цієї країни є розвиненим завдяки горам і трьом топографічним зонам, на яких і розміщена Швейцарія.

Наявність розвиненої туристичної інфраструктури, мережі залізниць і автомобільних доріг у поєднанні з мальовничою природою і вигідним географічним розташуванням забезпечує приплив у країну значної кількості туристів.

15% національного доходу формується шляхом розвитку туризму.

Словенія

Словенія є досить тихою та спокійною країною. Тому якщо, наприклад, ви шукаєте відпочинку на лоні природи, цей вибір стане для вас ідеальним.

Крім того, у Словенії гарно розвинена мережа гірськолижних курортів і пляжів. Це означає, що залежно від вашого улюбленого виду відпочинку, ви зможете знайти щось своє.

Хорватія

Адріатичне узбережжя Хорватії та численні острови – популярний напрям міжнародного туризму. Крім того, велике значення для туристичної галузі в Хорватії набуває яхтинг.

У країні організована і культивується інфраструктура яхтового чартеру, побудовані сотні причалів. На державному рівні практикується кваліфіковане навчання яхтсменів з прийомом державного іспиту, і видачею їм міжнародних кваліфікаційних документів.

Ісландія

Попри досить холодний для європейців клімат туристи все одно охоче їдуть в Ісландію, щоб насолодитися пейзажами узбереж, фіордів і вулканів.

Також в Ісландії є багато гейзерів, зокрема Ґейсір, від назви якого в українській та багатьох інших мовах з’явилося саме слово “гейзер”. Також відомим є Строккур, який виштовхує воду кожні 5-10 хвилин.

Південна Корея

Попри шалений рівень урбанізації та швидкий розвиток міст Південна Корея все одно залишається країною із досить гористим рельєфом. Тому якщо вас не цікавить індустріалізація країни, ви можете насолоджуватися морськими та гірськими краєвидами.

На сході омивається Східним морем, на заході – Жовтим, на півдні – Східнокитайським морем. Корея – гориста країна. Плоскі й горбисті рівнини займають близько 25% території країни. Основні гірські хребти Наннім, Пуджолльон, Мачхолльон і Хамгьон розташовані на півночі країни.

Данія

Данія має величну старовинну архітектурну спадщину, зокрема, палаців і замків. До переліку тих, які обов’язково треба відвідати, належать:

палац Амалієнборг

палац Оденсе

палац Фредеріксборг

палац Християнборг

замок Розенборг

замок Егесків

королівська бібліотека Данії

фортеця Аггерсборг

Фінляндія

Туризм стає однією з найважливіших галузей економіки Фінляндії. У країні, здебільшого в Лапландії, розвинений зимовий туризм – спуски для любителів гірськолижного спорту та сноуборду, походи на снігоходах, їзда на собачих і оленячих упряжках.

Один із найбільших лижних курортів країни – гора Рука біля Куусамо, де проводяться міжнародні змагання зі стрибків із трампліна, лижних перегонів, лижного двоборства.

У місті Кемі щозими будують величезний крижаний готель “Сніговий замок”.

Австрія

Завдяки Альпам із засніженими схилами, розвиненій інфраструктурі та географічному положенню на перехресті магістралей, країна приваблює велику кількість транзитних туристів, основна частина яких прямує на середземноморське узбережжя.

Гірськолижні курорти – одна з найприбутковіших галузей в економіці. Більшість мандрівників їде з Німеччини, Нідерландів і Великої Британії.

Нідерланди

З Нідерландами зазвичай асоціюються вітряні млини, тюльпани, дерев’яні черевики кломпи, вишуканий порцеляновий посуд і легалізований канабіс. Саме ці фактори і приваблюють туристів.

Традиційна нідерландська кухня рясніє рибними стравами, включаючи свіжий оселедець, оброблений і очищений особливим способом. У Нідерландах популярні супи, без них рідко обходиться яка-небудь вечеря у будні або обід у вихідні.

Національний напій нідерландців – ялівцева горілка, яку заведено пити стоячи.

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