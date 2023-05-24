Де можна влітку бюджетно відпочити в Україні – 3 локації

Три локації, де влітку можна бюджетно і безпечно відпочити в Україні всією родиною.

Про них розповість НСН з посиланням на РБК-Україна.

Одещина

Одеса та курортні села в Одеській області можуть бути привабливим напрямком для відпочивальників, які шукають морське повітря.

Саме узбережжя Чорного моря заміноване і доступ до пляжів обмежений, але влада Одеси зобов’язується створити місця для відпочинку з басейнами та укриттями. Крім того, багато готелів у місті пропонують відпочинок біля басейнів.

У цьому році варто звернути увагу на пропозиції відпочинку на базах, розташованих уздовж узбережжя. Зазвичай вони знаходяться на другій або третій лінії з чудовим краєвидом на море або з виходом на лиман, де купання не заборонене, і також є басейни для відпочинку.

Наприклад, у селі Нова Дофіновка за 10 км від Одеси пропонують сімейні апартаменти на першій лінії. Зі зручностей – санвузол в номері, кондиціонер, кухня, шезлонги на терасі готелю. Вартість проживання – 600 грн/добу.

Стільки ж коштує будиночок у самій Одесі – в Аркадії. Там можуть розміститися 3-4 людини. Більші будинки в місті коштують 1000 грн/добу.

У Санжійці будиночок на 2-3 людини пропонують за 1000 грн/добу. Навколо ліс, до моря 300 м, але гостей застерігають не ризикувати і не ходити туди, а скористатися басейном на території.

У Грибівці готелі з басейнами пропонують відпочинок за ціною від 750 грн/добу. У Чорноморську – від 600 грн/добу (без басейну). У Затоці – від 750 грн/добу у готелях з басейном.

Волинь

Сезон відпочинку на Шацьких озерах зазвичай розпочинається з 10 червня. У минулі роки ця відома локація на Волині була дуже популярною. Проте, торік на початку сезону було заброньовано лише 10% доступних місць. Люди мали страх повторного вторгнення і не хотіли ризикувати відпочивати в лісах регіону.

Шацькі озера є чистими лісовими озерами і унікальною альтернативою морському відпочинку. У 1983 році був створений Шацький національний природний парк для захисту рідкісних природних комплексів, що охоплює площу 32 тисяч гектарів. У цій групі водойм є 30 озер, найбільш відоме з яких – Світязь – ідеальне для купання та відпочинку. Навколо озер знаходяться численні санаторії, бази відпочинку та дитячі табори.

Їхати треба в Ковельський район, смт Шацьк. На сайтах оголошень кімната у котеджному будинку пропонується від 250 грн/добу з людини. Окремий маленький котедж обійдеться від 750 грн/добу.

На сайті booking варіанти проживання у садибах доступніші за ціною – будинок на 5 осіб пропонується за 1200 грн, тоді як номери в готелях – 1500-2500 грн/добу за двомісне розміщення.

Хмельниччина

Літній відпочинок у Хмельницькій області став відкриттям для багатьох українців у 2022 році, коли родини шукали безпечну локацію з пляжами. За словами експерта із розвитку туризму в громадах Сергія Толстіхіна, попит на відпочинок у регіоні у минулому році зашкалював.

“Туризм сконцентрований здебільшого біля Дністра. Багато людей на березі плавають і відпочивають, ходять судна, катери. На Хмельниччині течія значно слабша, ніж на Тернопільщині. На Бакоті взагалі Дністер широкий і течія дуже слабка, що створює непогані умови для спокійного купання”, описав він умови для відпочинку на воді.

Крім того, регіон приваблює краєвидами та великою кількістю пам’яток. На Хмельниччині є понад 3 тисячі об’єктів культурно-історичної спадщини, безліч об’єктів сакральної архітектури.

Відпочинок на Дністрі на Хмельниччині – на різний гаманець. Наприклад, на Бакоті в садибі в селі Колодіївка можна поселитися за 765 грн/добу (3 спальних місця). У селі Рудківці пропонують номери з усіма зручностями на базах відпочинку (садибах) за ціною від 300 грн/добу з людини.

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