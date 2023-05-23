У поїздах з’являться жіночі купе – кого пускатимуть і де купити квитки

Укрзалізниця розглядає можливість створити жіночі купе. Таке рішення було прийнято на тлі пропозиції зробити окремі вагони для жінок і чоловіків.

Про це інформує НСН з посиланням на сторінку УЗ у фейсбуці.

Укрзалізниця у тестовому режимі запровадить купе для жінок після того, як з’явилася петиція про роздільні вагони: мовляв, жінки відчувають небезпеку в нічних потягах з невідомими попутниками.

Нині розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів.

У пресслужбі УЗ зазначили, що компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

На першому етапі купити квитки у такі купе можливо буде тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці.

У такі купе пускатимуть жінок, трансжінок і мам з дітьми до шести років будь-якої статі, повідомив 23 травня керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко.

Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводять в дорозі багато часу.

«Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків», зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

В Укрзалізниці розповіли, що добре вивчили світовий досвід та розуміють, що жіночі купе не стануть панацеєю, а лише тимчасовим посилювальним елементом у комплексі рішень, які «лікуватимуть корінь проблеми».

Компанія також відкидає закиди щодо гендерної сегрегації та наголошує, що завдання тут і зараз — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше, допоки будуватиметься системна робота в державі.

Ідею пілотного проєкту щодо запуску окремих купе для жінок підтримала також Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України, очільниця партії «Слуга Народу»:

«Створення окремих купе або ж вагонів для жінок у потягах — можливість забезпечити комфорт для тих, хто цього потребує. Охоче допоможу з реалізацією цього задуму, готова напрацьовувати необхідні зміни до правил пасажирських перевезень».

У компанії нагадали, що у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом.

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