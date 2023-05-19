У потягах пропонують зробити окремі вагони для жінок та чоловіків

На сайті Кабміну зареєстрували електронну петицію про окремі вагони для жінок і чоловіків у поїздах.

В Україні пропонують зробити окремі вагони для чоловіків та жінок. Це пов’язано з вимогою до підвищення комфортності поїздок, передає НСН.

Авторкою петиції є Ольга Ожогіна. Вона просить виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ «Укрзалізниця», які знаходяться у дорозі більше 6 годин.

«Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок та відповідно окремий для чоловіків у всіх поїздах АТ “Укрзалізниця”, які прямують маршрутом довше 6 годин. У разі відсутності місць у змішаних вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр “стать” при купівлі квитка», пише авторка петиції.

При цьому вона дає обґрунтування своєї пропозиції. Жінка каже, що на довгих маршрутах деякі пасажири можуть відчувати дискомфорт через присутність осіб протилежної статі у купе. Особливо, коли це стосується сну чи перевдягання. До того ж, історія знає чимало випадків сексуальних домагань до одиноких жінок від випадкових попутників.

«На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки такі як нав’язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах», йдеться в поясненні до петиції.

Виділення принаймні одного окремого вагону для жінок і одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими і запобігти негативному досвіду пасажирів, зазначає авторка.

Петицію, яка була опублікована 15 травня 2023 року, вже підписали 10100 осіб. Для її розгляду потрібно 25 тис підписів.

Петицію, зокрема, підтримали громадська організація «Дівчата» й спільнота «Жіноцтво».

Зазначимо, що в Європі окремі жіночі вагони в потягах існують, зокрема в Чехії й Німеччині.

Хоча критики такого підходу заявляють, що таке розділення, навпаки, нормалізує насильство, а жінок, які не користуються жіночими вагонами, сприйматимуть як відкритих для сексуального контакту.

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