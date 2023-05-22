В які дні купувати квитки Укрзалізниці, щоб зекономити

Подорожі можуть обходитись дешевше, якщо знати кілька нюансів. А саме, у які дні ціни на квитки Укрзалізниці найнижчі та за скільки часу їх варто купувати, аби максимально зекономити.

Ціна залізничного квитка залежить не лише від класу вагону, але й від дня тижня, передає НСН з посиланням на Про гроші.

Ціни на квитки Укрзалізниці по днях і сезонах

У понеділок, четвер і суботу діє базовий тариф. Найвигідніше їздити потягом у вівторок та середу. Найдорожчі квитки зазвичай припадають на п’ятницю та неділю, в такі дні діє націнка в розмірі 10%.

Крім того, ціни також залежать від сезонності. На кожний період року застосовується свій коефіцієнт. Наприклад, найвищі ціни спостерігаються з 1 по 20 січня, а найнижчі – 31 грудня.

Як зекономити на Інтерсіті

Тут діє правило, схоже на принцип купівлі авіаквитків – чим раніше купиш, ти нижчою буде ціна. Якщо плануєте придбати квиток першого класу, потрібно знати такі нюанси:

за 30 днів – дешевше на 15%

за 29-25 днів – дешевше на 10%

за 24-15 днів – дешевше на 5%

за 14-5 днів – базовий тариф

Чим ближче до відправлення, тим більше доведеться переплатити. За 2-4 дні до відправлення ціна зросте на 10%, а за 1 день до або в день відправлення на 15%.

Повернення квитків

До відправлення потяга квиток може здати будь-хто, а от після – тільки особа, на яку оформлений документ.

Одному пасажиру касир може повернути кошти за 9 невикористаних квитків. Сума повернення залежить від терміну здачі квитка.

Якщо повернути щонайменше за добу до відправлення, то отримаєте повну вартість квитка і плацкарти. Від 24 до 9 годин – повну вартість квитка і 50% вартості плацкарти, менше ніж за 9 годин – лише повну вартість квитка (без вартості плацкарти).

Якщо потяг уже відправився, але пройшло менш як 1 год, то вам повернуть 10% вартості квитка, якщо пройшло більше часу – то коштів не повернуть.

Знаючи ці нюанси, ви зможете планувати свої подорожі залізницею з більшою економією.

Ще новини України: 10 безкоштовних послуг Укрзалізниці – перелік