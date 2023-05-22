Курортний сезон в Одесі 2023 – чи будуть працювати пляжі

Чи розпочнеться курортний сезон в Одесі? Військові надали місцевій владі рекомендації щодо створення місць відпочинку.

Про це розповіла «Суспільному» керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає НСН.

«Масові скупчення людей в цій зоні недоречні. Зрозуміло, що людям захочеться відпочинку та оздоровлення. Саме через це нами проведена комунікація з органами місцевої влади для того, щоб вивчити можливість організації безпечних зон для відпочинку з урахуванням мінної небезпеки, з урахуванням можливості укриття від ракетної небезпеки, з урахуванням скупчення людей», зазначила Гуменюк.

За її словами, альтернативні місця для відпочинку можна створювати лише із врахуванням безпекових рекомендацій. Остаточне рішення прийматиме місцева влада, яка повинна буде забезпечувати контроль дотримання встановлених правил. До цього, за рішенням місцевої адміністрації, можуть залучати поліцію.

«Якщо говорити про купання, то має бути забезпечена його безпека. Тобто виключено зіткнення з небезпекою з моря, виключено зіткнення з морськими мінами. Для цього потрібно докласти додаткових зусиль. Якщо говорити про відвідування пляжів, воно має бути виваженим для того, щоб не створювати таких скупчень людей, які не зможуть бути забезпечені безпековими укриттями або не створюватимуть того натовпу, який може виникнути під час екстреної евакуації», зазначила Гуменюк.

Також вона нагадала, що море залишається замінованим. Попри те, що російські військові відсунулись з позицій в морі, вони можуть вдатися до диверсійних провокацій та здійснювати ракетні удари, які часто припадають в рекреаційну зону Одеської області.

Як повідомляє одеське видання «Думська» з посиланням на власні джерела, у міській раді мають намір виділити два муніципальні пляжі для відпочинку. Питання відкриття локацій обговорюють з військовими. Які пляжі будуть доступні – поки не вирішено:

«На таких пляжах можна буде засмагати, але купання залишиться під забороною», пише видання.

Але судячи по відео з пляжів Одеси, які публікують місцеві телерам-канали, люди не чекають дозволу і самі вже відкрили пляжний сезон.

На узбережжі не лише засмагають, а й проводять розважальні заходи. Один з відвідувачів зафільмував, як відпочивальники танцюють під пісню російських поп-виконавців.

Крім того, відвідувачі пляжів відпочивають з дітьми. При цьому, задля безпеки встановлені знаки «обережно, міни» поблизу яких грається малеча.

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